Wordle, tutti pazzi per il gioco: il New York Times lo compra. Ecco la cifra faraonica

Wordle è sicuramente uno dei giochi del momento. In pochi mesi ha conquistato milioni di giocatori con utenti che, ogni giorno, si sfidano a colpi di parole. Il gioco online gratuito è semplice: sei tentativi per indovinare una parola ce ogni giorno è la stessa per tutti in tutto il mondo. E, adesso, il suo successo planetario ha attirato l'attenzione del New York Times, che ha deciso di acquistarlo alla faraonica cifra di un milione di dollari.

Il periodico statunitense, già da tempo, ospita sul suo sito una popolare sezione dedicata all'enigmistica e altri giochi per tenere allenata la mente e, a breve, potrà contare anche sul gioco del momento.

Lo scopo del gioco è molto semplice, indovinare una parola di 5 lettere procedendo per tentativi. Ogni volta che si inserisce una parola, il sistema colora una lettera di verde se è presente nella parola da indovinare e se è al posto giusto. La colora di giallo, invece, se è presente, ma non nel posto corretto, di grigio se non è presente. Fallendo i sei tentativi giornalieri, la parola viene svelata e si può riprovare solo il giorno successivo.

Il suo creatore e programmatore, Josh Wardle, ha lanciato il gioco a ottobre 2021 ha già fatto sapere che lavorerà con il team del New York Times per far sì che i giocatori non perdano lo storico dei loro punteggi e che Wordle rimarrà gratuito, anche una volta sulla piattaforma del giornale.

Da poco è uscita anche una versione in italiano. Non è ufficiale, ma è stata creata con le stesse regole e caratteristiche del gioco originale. In questo caso il nome scelto è «Parole» e ci si può giocare tramite questo link.

