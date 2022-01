Wordle, che cos'è e come funziona il gioco diventato virale

Si chiama Wordle, ha a che fare con le parole ed è un gioco diventato virale in poco tempo. Wordle è un passatempo che ricorda i giochi di società di una volta. Aperta la pagina web da smartphone o computer si apre una tabella di cinque caselle per sei e, sotto, una tastiera. I giocatori devono indovinare una parola inserendo le lettere.

Wordle, come funziona

Le lettere scelte si colorano di grigio se non sono presenti nella parola da indovinare, di giallo se presenti ma in posizione sbagliata, di verde se anche la posizione è giusta. Si può tentare di indovinare solo per sei volte e quindi il gioco non toglie più di cinque minuti. In poco tempo gli utenti si sono moltiplicati. Sono passati dai 90 del primo novembre ai 300 mila di inizio gennaio.

Il gioco è stato ideato da Josh Wardle, un ingegnere informatico di New York che ha voluto ideare un passatempo per i suoi amici. «Penso che le persone apprezzino che ci sia qualcosa online che sia semplicemente divertente», racconta Wardle al New York Times, «Non fa nulla di losco con i tuoi dati o le tue pupille. È solo un gioco divertente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 16:18

