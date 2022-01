Videogiochi, ecco le uscite su Pc e consolle di gennaio 2022

Cosa riserverà il 2022 ai videogamers? Il mese di gennaio presenta già alcune uscite interessanti sia per consolle che per piattaforma Pc. Diamo uno sguardo ai titoli principali che saranno rilasciati dalle software house nel corso di gennaio 2022.

12 gennaio: Monster Hunter Rise (PC)

Dopo l’uscita su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise arriva su Pc, con il nuovo capitolo del popolare franchise che ripropone le dinamiche action-RPG; i giocatori saranno trasportati in una splendida montagna dove i cacciatori potranno creare il loro equipaggiamento e la loro armatura. La versione Pc di Monster Hunter Rise avrà una risoluzione 4K, texture in alta definizione, supporto di mouse, tastiera e monitor ultrawide.

13 gennaio: The Anacrusis (PC, Xbox One, Xbox Series X\S )

Sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori, ambientato in una gigantesca stazione spaziale ai margini dello spazio esplorato. Il gioco si basa sulla componente di condivisione per combattere le orde di alieni, sbloccare nuove armi e abilità che possono essere scambiate tra i giocatori.

14 gennaio: God of War (PC)

God of War è un action-adventure, nato per Playstation, in cui i giocatori seguiranno le vicende di Kratos, che dopo le sue peripezie con gli dei dell’Olimpo, vive come un uomo nel regno degli dei, un mondo spietato, in cui si deve lottare per sopravvivere.

20 gennaio: Tom Clanvy’s Rainbow Six Extraction (Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X\S, Amazon Luna, Google Stadia, PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, sparatutto in prima persona cooperativo fino a tre giocatori, titolo principale della Ubisoft, vede il player come responsabile di una squadra di operatori élite Rainbow Six, per lanciare incursioni nelle zone di contenimento e scoprire i misteri dietro alla minaccia di parassiti alieni.

27 gennaio: Circuit Superstar ( Playstation 4, Nintendo Switch)

Circuit Superstars punta all’intrattenimento immediato sin dalle prime curve, in cui il giocatore può guidare un mezzo pesante fino alla F1 anni Ottanta; il gioco presenta, infatti, un sistema di guida semplice che guarda al mondo della simulazione in chiave arcade. Presente anche una modalità multiplayer online fino a 12 giocatori reali.

28 gennaio: Leggende Pokémon Arceus (Nintendo Switch)

Sicuramente è il titolo del mese in fatto di attese, considerati i tanti fan del mondo Pokémon; il giocatore potrà immergersi in un’epoca remota, dove osservare, catturare e studiare i Pokémon selvatici tra i maestosi paesaggi di Hisui. Come ci dice il titolo, fondamentale sarà la scoperta della creatura leggendaria Arceus, all’origine di questo mondo fantastico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA