Roma Caput Gaming: il 7 e 8 dicembre al Palazzo dei Congressi arriva l’Esportfest

Mettete in carica i controller, perché nel weekend capitolino vi serviranno. Tutto è pronto infatti per l’inaugurazione della prima edizione dell’Esportfest, la due giorni dedicata agli sport su consolle con un programma ricco di eventi e tornei per tutte le gamers, gli appassionati di joystick e videogames: Fortnite, Crash Team Racing Nitro Fueled, Pes, League of Legends, Clash Royale sono solo alcuni dei titoli al centro della kermesse, che si terrà il weekend dell’Immacolata al Palazzo dei Congressi dell’Eur.



E proprio su LoL e Clash Royale si terrà la sfida dell’“ESL Vodafone Championship”, il più grande torneo di esport in Italia: nel corso dell’Esporfest di Roma, verranno infatti annunciati, dopo una sfida all’ultimo tasto, i campioni nazionali di League of Legends e Clash Royale.



Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre sono previsti moltissimi tornei gratuiti, i cui vincitori potranno ottenere ricchi premi, e saranno presenti diverse celebrità del panorama videoludico italiano: sabato ci saranno i Mates, uno dei gruppi di giocatori più seguiti del web, mentre domenica all’Esportfest ci sarà il famoso pro-player Giorgio “Pow3r” Calandrelli. Per coloro che invece sono appassionati non competitivi poi sarà adibita anche un’area stand e mercato dove i videogiocatori potranno acquistare molti regali utili in vista del Natale, per festeggiare un “Nerd Christmas”.



Nel corso del weekend si terranno infine le prime selezioni per la Nazionale italiana: la Figc infatti ha raccolto l’invito della Uefa ed ora è alla ricerca dei migliori videogiocatori, che potranno cercare di conquistare una maglia azzurra ed entrare nella nazionale italiana di Esports, che rappresenterà il nostro Paese ai prossimi eEuro2020. La federazione internazionale europea infatti ha deciso ufficialmente di lanciare il primo e-campionato europeo di videogame, che si terrà giocando tutti a Pes e vedrà le varie selezioni nazionali europee impegnate in un vero e proprio torneo. Le migliori 16 formazioni accederanno alla fase finale del torneo, in programma la prossima estate a Londra. I prossimi Totti, Messi, Neymar digitali potreste essere voi. Venerdì 6 Dicembre 2019, 12:25

