Playstation 4 lancia due nuovi pulsanti sul retro del controller DualShock 4

Sony ha rivelato il suo nuovo accessorio per PlayStation 4, una serie di pulsanti che si collegano al retro del controller. Il "Back Button Attachment" ha lo scopo di dare ai giocatori un maggiore controllo sui loro giochi consentendo loro di utilizzare sia la parte posteriore che quella anteriore del controller. Dispone anche di uno schermo OLED luminoso, che consente ai giocatori di vedere su quali impostazioni si trovano.



I nuovi pulsanti posteriori si attaccano al controller DualShock 4 esistente, scivolando sul retro dove si collega di solito il microfono. Quella porta è ancora lì, poiché l'allegato include un passaggio per il microfono. L'idea alla base di tali pulsanti posteriori è che sono più facili da toccare per i giocatori, poiché le loro mani si stanno già aggrappando al controller.



I giocatori possono quindi scambiare determinati pulsanti, come cambiare marcia in un gioco di guida o ricaricarlo in uno di tiro, in modo che possano essere più rapidamente e facilmente accessibili. È composto da due pulsanti, che sono interamente programmabili e quindi possono essere mappati su qualsiasi controllo esistente. Il piccolo schermo sul retro mostra cosa sono stati assegnati a quei pulsanti, permettendo ai giocatori di scambiarsi tra loro mentre giocano.



L'allegato del pulsante Indietro arriverà a gennaio negli Stati Uniti e in Canada e costa $ 29,99. L'allegato sembra un tentativo di assumere il controller Elite Microsoft per Xbox. Questo ha i pulsanti extra integrati, ma costa anche molto di più, a $ 179,99. Mercoledì 18 Dicembre 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA