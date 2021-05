Playstation 5, il controller DualSense cambia colore. Scopri quali sono

Croce e delizia per i fans della Playstation. La quinta generazione della consolle Sony non riesce a decollare nelle vendite, e non a causa del gradimento, ma della cronica carenza di scorte. Ovvero di device prodotti e distribuiti. La difficoltà di acquisto della Play, ormai non è più una strategia di marketing, ma una situazione legata all'emergenza sanitaria che ha creato enormi rallentamenti sia nella produzione che nel reperimento delle materie prime per produrre i semiconduttori necessari alla consolle ed a molti dispositivi elettronici. E' stata la stessa Sony a rendere noto che probabilmente il 2022 sarà l'anno in cui la situazione andrà migliorando, mentre online cresce il fenomeno del bagarinaggio, cioè di chi vende e ricompra la consolle a prezzi maggiori del nuovo.

Se questa è la brutta notizia, quella buona è che già iniziano a circolare dei nuovi accessori per la PlayStation 5, come il controller, che da bianco candido, arriva in due colorazioni accattivanti: midnight black e cosmic red. Il primo è caratterizzato da due tonalità di nero diverse con dettagli in grigio chiaro, mentre il "rosso cosmico" si sdoppia in un design nero e rosso.

Il mese di giugno è quello deputato all'arrivo sul mercato dei due nuovi controller che avranno i nuovi grilletti adattativi e il rinnovato sistema di feedback aptico, mentre per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe aggirarsi intorno ai 69,90, anche se Sony non ha ancora confermato.

