Netflix entra nel mondo dei videogames. Nel catalogo non più solo serie tv e film

Le mani di Netflix si allungano anche sul mercato dei videogames. In termini di fatturato, l'industria del gaming complessiva, consolle, pc e mobile, vale più del mercato cinematografico e musicale messi insieme. Normale che prima o poi Netflix fiutasse l'affare. Ed è proprio quello che sta facendo, in realtà già da qualche mese in alcuni paesi test, ma da ora in tutti i paesi gli abbonati alla piattaforma con sistema Android e iOS possono scaricare e giocare ai videogames disponibili su mobile, e senza alcun sovrapprezzo. Almeno per ora, perché già in passato Netflix ha adottato la strategia di pescare il maggior numero di abbonati con prezzi bassi, per poi ritoccarli, anche se stiamo parlando di cifre decisamente accessibili.

Per ora i giochi sono limitati, appena cinque e si possono scaricare direttamente dall'app di Netflix su mobile: e sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up, tutti senza contenuti pubblicitari. Per sfogliare il catalogo in queste primi giorni, esiguo, Netflix ha introdotto una nuova scheda chiamata "N Games" dove poter scegliere il game ed eseguire il download. Dopodiché per giocare si potrà entrare direttamente da Netflix oppure cliccare sull'icona che comunque troveremo nella schermata del device come applicazione stand alone. Questo accade per una serie di limitazioni imposte alle app terze, dai colossi tecnologici.

Ad oggi si tratta veramente di giochini, semplici passatempo con cui perdere qualche minuto mentre si aspetta l'autobus o nella metropolitana, a parte Stranger Things: 1984, che offre una minima esperienza esplorativa in pixel art basato sulla storia della prima stagione, ma è plausibile pensare che il catalogo si arricchirà con giochi sempre più elaborati. Netflix, infatti, ha già una partnership con Riot Games e presto ne vedremo i risultati.

Vale la pena ricordare che i videogames per mobile valgono circa il 50% della torta della spesa totale dei 2.7 miliardi di giocatori in tutto il mondo, che nel 2023 toccherà i 200 miliardi di dollari di valore, di cui 2 miliardi di euro in Italia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 22:36

