Insuperabili Onlus, nasce un nuovo progetto nel mondo degli eGames

il nuovo progetto rivolto ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che intende far leva sui giochi digitali come strumento di socializzazione e integrazione. La scelta degli eSport è motivata dal forte senso di inclusività che li caratterizza: davanti allo schermo, infatti, non esistono barriere o differenze.