Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal videogame alla: la saga di, sparatutto di grande successo prodotto da Microsoft, è pronta a sbarcare sul piccolo schermo. Dopo la popolarità conquistata tra i 'gamers', quindi, la guerra tra umani e 'covenant', alleanze di specie aliene, diventerà presto una serie in dieci episodi, prodotta, tra gli altri, da. A diffonderla sarà il network Showtime.Il telefilm è prodotto da 343 Industries, lo sviluppatore attualmente impegnato in tutti i videogiochi della serie, e da Amblin Television, fondata dae altri nomi noti di Hollywood. Kyle Killen, autore di Awake, sarà il produttore esecutivo.La serie TV live action di Halo è sulla bocca di tutti da cinque anni, quando cioèfece il primo annuncio. Il progetto non è mai stato ufficialmente cancellato, anche se è stato messo più volte in lunghi periodi di standby, ultimo tra tutti quello dopo la chiusura di Microsoft Entertainment Studios nel 2014 e la riorganizzazione degli studi interni della casa di Redmond.