Fortnite, il primo concerto virtuale della storia con Dj Marshmello

. E rimanendo comodamente sulla propria poltrona da gaming, nella nostra casa. Questo è un probabile futuro dei concerti live dei prossimi anni:Niente più accendini accesi e sventolati al ritmo della musica, niente più assoli del pubblico, né applausi o fischi. Tutto in streaming e tutto live: questo in sintesiPotrà sembrare un controsenso il fatto che si parli di una performance live ma fruita in streaming, eppure questo è esattamente ciò che è accaduto su: a condurre a ritmo di musica la bizzarra performance è stato, la cui esibizione in diretta - durata circa 10 minuti - è stata seguita da oltre dieci milioni di giocatori. Senza dubbio il live più seguito della storia mondiale, con tanto di gadget per i giocatori, che al prezzo di 55 dollari potevano acquistare degli equipaggiamenti speciali per i loro eroi virtuali.Il concerto è stato uno spettacolo che i moltissimi giocatori hanno potuto apprezzare arrivando con il loro personaggio nell'area digitale di Pleasant Park: ad attenderli, un enorme set per la performance del dj americano, che ha invitato tutti i giocatori a ballare e a esibirsi con le mosse personalizzate più cool. E anche il video dell'evento su Youtube è già stato visto quasi 15 milioni di volte in meno di una settimana. Chissà se e quando verrà organizzato il secondo concerto virtuale al mondo.