Fortnite, bimba di nove anni ricoverata per dipendenza da videogame: «Non andava neanche in bagno»

Petizione per cancellare Fortnite, le fidanzate: «Ruba il tempo dei nostri uomini»​

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un successo di livello planetario, quello riscosso da, il videogame di battaglie in tempo reale che sta appassionando milioni di 'gamers' di tutte le età e in tutto il mondo. Anche in virtù della grande popolarità, la, che ha realizzato e diffuso il videogioco, ha deciso di fare un annuncio che ha del clamoroso: dal prossimo autunno, infatti, partiranno i, conricchissimi, dal valore complessivo di(quasi 90 milioni di euro).L'annuncio è giunto a margine della, a: si potrà partecipare da soli o in coppia e, dal prossimo autunno, partiranno le sfide di qualificazione alla fase finale. Non ci sono ancora ulteriori dettagli, anche se laha annunciato di voler trasmettere le battaglie virtuali, almeno per quanto riguarda la fase finale, in streaming.La casa produttrice diha comunque annunciato che nelle prossime settimane saranno resi noti ulteriori dettagli, dalle regole del torneo a quelle per le piattaforme utilizzabili, passando per un codice di condotta che i giocatori dovranno sottoscrivere e rispettare, pena la squalifica.