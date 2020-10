Coronavirus, ecco Dpcm: Giuseppe Conte protagonista della parodia di Doom

Giuseppe Conte protagonista di Dpcm, la parodia del famoso videogioco 'sparatutto' Doom. Purtroppo, al momento si tratta solo di una divertente ed accurata opera di un artista e designer italiano, Filippo Scaboro.

La pandemia di coronavirus ha avuto anche degli aspetti positivi, tuttavia assolutamente non paragonabili a quelli negativi. Tra questi, c'è anche la creatività degli italiani, specialmente di alcuni sviluppatori che hanno realizzato semplici ma divertenti videogame giocabili online, come la 'De Luca Run' (in cui il presidente della Campania è una sorta di Super Mario che deve contrastare non solo il virus, ma anche cittadini indisciplinati, esponenti politici e 'nemici' del Sud) o quello in cui Angela Chianello, la signora palermitana del 'Non ce n'è Coviddi', deve resistere agli attacchi del Sars-CoV-2 a Mondello.





Ora, finalmente, qualcuno ha pensato di rendere protagonista anche il presidente del Consiglio. Grazie anche all'assonanza dei titoli, il Doom pensato su Giuseppe Conte diventa Dpcm. Si tratta di un'idea dell'amico Piersandro, messa in pratica da Filippo Scaboro. Il Doom Slayer, il protagonista del videogame che deve affrontare un vero incubo fatto di mostri di ogni genere ed ha a disposizione un incredibile arsenale di armi, diventa Conte Slayer.



Filippo Scaboro, il geniale realizzatore dell'opera, lascia anche una citazione che solo i fan di Doom possono capire: "IDDQCOVID". Si tratta infatti di un riferimento a 'IDDQD', la cheat che, se digitata sulla tastiera mentre si gioca al fortunato titolo della id Software, raddoppiava la salute del personaggio rendendolo immune a ogni genere di ferite e quindi immortale. Purtroppo, e va sottolineato purtroppo, al momento si tratta solo di una realizzazione grafica. Ma alzino la mano i fan di Doom che non giocherebbero anche a Dpcm...

