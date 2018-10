Multa per chi attraversa la strada parlando al cellulare: la decisione che fa discutere

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessuno come lui: anche ilha stabilito che il gamer con il nicknameè la persona che ha ottenuto il maggior numero didel network, ben 1691 (anche se nel frattempo ne ha conquistati altri 26).Ottenere un trofeo di Platino, giocando con la, non è un'impresa facile, eppure, al secolo, è riuscito a conquistarne più di chiunque altro. Il secondo della classifica, infatti, si è fermato a ben 923di distanza da quest'uomo, che viene dal. A certificarlo sono gli account diL'uomo ha anche spiegato come ha fatto a ottenere questo particolare successo: iniziare più videogiochi contemporaneamente, in diverse piattaforme di, accumulando così i trofei in modo più rapido. Per arrivare a questo traguardo, però,ha dovuto giocare tra le dieci e le venti ore al giorno, per ben dieci anni. Una costanza incredibile, che alla fine è stata premiata e riconosciuta dal prezioso certificato.