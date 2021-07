Asta record, Super Mario 64: una copia del gioco venduta a 1 milione e 560 mila dollari

Super Mario 64 è ancora una volta da record. Una copia sigillata dell'idraulico italiano più famoso del mondo è stata venduta all'asta per 1 milione e 560 mila dollari. E' la prima volta che un videogioco viene venduto ad una cifra superiore al milione di dollari.

Super Mario 64 è stato lanciato dalla Nintendo nel 1996 ed è diventato subito un classico. E' stato il primo videogioco con il famoso personaggio di Mario in 3D. Nell'ambito dell'asta, organizzata dalla Heritage Auctions, è stata venduta anche un'altra copia sigillata di un video gioco Nintendo, The Legend of Zelda, acquistata per 870 mila dollari, al momento della vendita un record che però è durato poco. Il primato, infatti, è durato fino a che il battitore ha iniziato l'asta del pezzo più pregiato della collezione, Super Mario ha nuovamente sbaragliato la concorenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 22:59

