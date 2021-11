Arriva 'Just Dance 2022', il videogioco di ballo Numero Uno al mondo

Arriva Just Dance 2022, l'ultima edizione del videogioco che è diventato un fenomeno mondiale con oltre 138 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 80 milioni di copie vendute. Anche quest'anno non mancano certo delle hit più ascoltate al momento, accompagnate da grandi classici intramontabili, per un totale di ben 40 nuove canzoni, tutte davvero da non perdere. Dalle Blackpink, il gruppo K-POP fenomeno del momento, all'amatissima Billie Eilish, fino al coreografo di fama internazionale Todrick Hall: nel nuovo capitolo di questa amatissima serie ce n'è davvero per tutti i gusti. Chi ama scatenarsi sulle note delle hit del momento o dei grandi classici intramontabili da oggi ha un nuovo valido alleato. E non dovrà far altro che imparare i passi alla perfezione per battere proprio tutti a colpi di ballo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 12:35

