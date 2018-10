Al Romics la prima grande sfida di Tik Tokers della Capitale

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla, allafino attobre, e che come sempre ha previsto un intero padiglione dedicato alle grandi webstar, si terrà la prima grande sfida diriuniti nella capitale romana grazie ad una challenge a tema.Usando l'hashtage interpretando i propri personaggi preferiti, i creator potranno mostrare il loro talento. I tre performer più creativi e originali, verranno chiamati sul palco il 7 di Ottobre, proprio al Romics e saranno premiati dai top influencer presenti all'evento ricevendo un regalo direttamente da Tik Tok Italia. Sono già centinaia i video arrivati e per chi volesse partecipare troverà in home page su Tik Tok Italia la news sull’evento. Inoltre, sul palco con i tre Tik Toker selezionati dalla challenge si esibiranno, con performance e le ultime novità del mondo digitale, i talent più in voga del momento. Saranno i talent di(il più grande network italiano di influencer) :e tanti altri.A presentare l’evento sarà il vulcanico e spumeggiante. Sono molti i tik tokers con oltre 100.000 Seguaci che hanno aderito alla challenge. A poche ore dall’attivazione sono oltre 300 i video arrivati. Tra i tik tokers che stanno partecipando spiccano i nomi di Sara Di Sturco, Leonardo.Da pochi mesi musical.ly la celebre piattaforma di videosharing cambia nome e si fonde con "la sorella maggiore": Tik Tok. Il colosso cinese Bytedance proprietario delle due app ha, infatti, deciso di fondere le piattaforme di videosharing. ​ Negli ultimi tempi questa piattaforma sta scalando la classifica dei gradimenti dei più giovani, creando veri e propri fenomeni del web, al pari degli youtuber. Dal nome ‘tik tokers’, l’abilità di questi ragazzi sta nella creazione originale di video musicali che possono avere una durata massima di 15 secondi, spesso sotto forma di playback o coreografia, sfruttando i vari filtri a disposizione e scegliendo l’opzione preferita (time-lapse, lento, normale, veloce o epico). Con TikTok tutti possono diventare Creator condividendo le proprie passioni e il proprio talento attraverso brevi video. Con oltre 500 milioni di utenti attivi al mese, TikTok è l'App più scaricata del 2018 e la novità del momento.