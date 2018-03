Tencent, il colosso cinese che già vale più di Facebook: ecco come ha fatto

Azienda costretta a chiedere scusa per uno scandaloso video sessista girato durante la festa annuale​

Il nome, ai più, non dirà molto, eppure questa società d'investimento cinese vale già più died è tra i primi cinque colossi al mondo per fatturato. Il suo segreto? Senza dubbio, l'app di messaggisticat, che nel mercato asiatico è più usata di(e funziona anche meglio), ma non solo.è il prodotto di punta di Tencent, che ha dotato l'app di messaggistica istantanea delle funzioni digià dall'anno scorso, anticipando nettamente i rivali di WhatsApp.al momento funziona solo in, dove ha raggiunto l'impressionante media di un milione di transazioni al minuto, ma presto potrebbe giungere anche, grazie all’accordo tra Digital Retex e la piattaforma di pagamenti Docomo Digital. La semplicità dei pagamenti tramite WeChat è il vero punto di forza dell'app e questo, indirettamente, potrebbe portare un notevole indotto, con un maggiore afflusso di turisti cinesi nel nostro paese.Tra le altre app sviluppate e prodotte da Tencent compaiono QQ MusicIl successo di Tencent, fondata nel 1998 e ora sempre più vicina addopo aver sbaragliato la concorrenza interna die quella globale di, risiede però anche e soprattutto in una serie di lungimiranti investimenti. A spiegarlo è Startup Italia . Tencent ha quote di partecipazione in altri colossi mondiali come, mentre sta per concludere l'acquisto di oltre il 12% diper un valore di 145,8 milioni di dollari. Non solo: Tencent ha rilevato la casa di videogiochie ha interessi nel colosso di bike-sharing, ma ha anche raggiunto importanti partnership con aziende di livello globale come. Dalla Cina con furore, fino a: è di poco tempo fa l'acquisizione, per 1,5 miliardi di dollari, di, la società di produzione di saghe e serie come Mission Impossible e Star Trek.