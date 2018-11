Natale, i regali si fanno anche al negozio Facebook

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il regalo di Natale quest'anno lo trovi nei negozi Facebook. Il social network infatti ha annunciato l'inaugurazione di nove pop-up store (negozi temporanei) che saranno aperti fino al 2 aprile e consentiranno di toccare con mano, indossare e degustare i prodotti di un centinaio di marchi nativi digitali e piccole aziende che si sono messe in evidenzia facendo affari su Instagram e Facebook. Alla base dell'iniziativa c'è l'accordo della compagnia di Menlo Park con Macy's, catena della grande distribuzione americana, nei cui punti vendita troveranno spazio gli scaffali griffati Facebook, che ospiteranno capi di abbigliamento e prodotti per la cura del corpo, ma anche cosmetici, carni selezionate e prodotti per la casa. Gli spazi saranno facilmente riconoscibili non solo dai colori tipici del social (bianco e blu), ma anche per le cornici di varie forme e dimensioni in cui troveranno posto borse, cappelli, cosmetici, t-shirt, salse per piatti gourmet.L'apertura dei negozi fisici è per ora limitata a New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco, Las Vegas, San Antonio, Fort Lauderdale, Pittsburgh e Seattle. L'intento del social network è aiutare i brand che hanno già avuto successo online, facendo conoscere le rispettive proposte a un ampio ventaglio di americani e turisti stranieri che trascorreranno parte delle festività natalizie nelle grandi metropoli. I commercianti tratterranno il 100% degli introiti e non avranno spese poiché sarà Facebook a versare a Macy's una quota per ogni singolo marchio.