Meta, multa da 1,2 miliardi di euro per violazione della privacy: «Dati personali trasferiti dall'Europa agli Usa»

di Redazione Web

L'autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro a Meta per violazione delle legge europea sulla privacy. A renderlo noto è stato lo stesso garante europeo per la privacy. Il colosso dei social network, possessore di Facebook e Instagram, è stato multato con la multa più alta mai emessa in Europa.

Whatsapp, arriva "Chat lock" per nascondere i messaggi. Come funziona: password, niente notifiche e impronta

Meta-Siae, accordo per il ritorno della musica su Facebook e Instagram: è valido fino al 6 ottobre

Multa record a Meta: la più alta in Europa

Quella inflitta dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), che agisce per conto dell'Ue, è la sanzione più alta mai inflitta in Europa per questo tipo di reato.

Meta, che intende presentare ricorso, è stata condannata per aver «continuato a trasferire dati personali» di utenti dallo spazio economico europeo agli Stati Uniti in violazione delle norme europee in materia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA