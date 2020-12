Messenger down, la app non funziona: «Messaggi non arrivano». Cosa sta succedendo

La app Messenger non funziona: i messaggi inviati non arrivano a destinazione. Il malfunzionamento della app di proprietà di Facebook ha visto questa mattina centinaia di segnalazioni, come sottolinea il sito Downdetector che monitora proprio questo tipo di situazioni. Anche Facebook e Instagram avrebbero avuto problemi sempre nelle stesse ore. Da Facebook nessun commento finora su quanto sta accadendo né sulle cause.​

Il problema non è generalizzato: alla maggior parte degli utenti che possiedono e utilizzano la app, Messenger funziona tranquillamente. Ma una minoranza segnala messaggi che non arrivano o arrivano in ritardo. Il problema, come si nota nella mappa proprio di Downdetector, non è solo in Italia ma in altri Paesi d’Europa e anche in Giappone. Per quanto riguarda invece Instagram, il malfunzionamento riguarda le stories e i messaggi in Direct.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 14:03

