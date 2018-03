Come prendere la laurea su Facebook: i consigli della strana coppia Burioni-Cattelan

"La scienza non è democratica, diritto di parola solo a chi ha studiato": il medico star su Fb

Una strana coppia e un finto spot imperdibile ed esilarante:insieme a E poi c'è Cattelan per sensibilizzare la popolazione a laurearsi... su. Già, perché da molto tempo, sui social, diversi utenti senza le benché minime competenze si atteggiano a rivoluzionari di ambiti in cui, per saperne qualcosa, occorre studiare diversi anni ed essere non solo laureati, ma anche specializzati e costantemente aggiornati. Uno di questi campi è senza dubbio la medicina e Roberto Burioni, virologo al San Raffaele e da sempre nemico dichiarato di antivaccinisti e complottisti, ha esordito così nel divertente spot: «Per diventare medico ho dovuto studiare 30 anni, passando notti insonni sui libri e facendo tanti sacrifici. Per questo vi dico: non fate come me».A questo punto il conduttore interviene così: «Ho 37 anni e non ho mai fatto un lavoro vero in vita mia, e sto benissimo. Non sprecate tempo e denaro con quella cosa chiamata istruzione. Da oggi potete laurearvi anche voi in poche, semplici mosse, comodamente da casa vostra, con la: bastano 20 like per ottenere lauree in tante discipline. Leggere tutto l'articolo non serve, basta leggere solo i titoli o al limite le parole in grassetto». Burioni conclude quindi così: «Condividi anche tu post sensazionalistici e dai lezioni di vita agli altri su argomenti di cui non sai assolutamente nulla».