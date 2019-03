Facebook e Instagram down, sito e app non funzionano. Downdetector: «Oltre 20mila segnalazioni»

Ore 17:16 e ci troviamo di fronte ad un #FacebookDown ed un #InstagramDown. Insieme. pic.twitter.com/Qp3CIpOaVa — Felice D. Russo (@felixfukuda) 13 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 18:34

non funzionano. Migliaia di utenti coinvolti: come sottolinea, dalle 17 in poi ci sono state oltre 20mila segnalazioni di malfunzionamento tra Instagram e Facebook in tutto il mondo. Impossibile caricare alcune pagine, forti rallentamenti nell'utilizzo di(con tanto di messaggio «Facebook tornerà disponibile a breve») e alcuni utenti che affermano di aver riscontrato problemi anche con, l'applicazione che gestisce la posta privata di Facebook.Ovviamente su Twitter è un delirio di messaggi di chi si chiede il perché di quanto sta accadendo, e in tanti ironizzano su quanto accade solitamente in questi casi: chi usa sempre Facebook e Instagram, e apre Twitter solo se i primi due non funzionano. L'hashtagè attualmente al primo posto in tendenza in Italia. Da Facebook nessun commento o spiegazione, per ora, su quanto sta accadendo.