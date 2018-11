Facebook video party: cosa sono e come funzionano

YouTube, arrivano i film in streaming gratis

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A pochi mesi dal loro debutto, ormai c'è una certezza: idistanno prendendo sempre più piede. La nuova funzione, che permette sul social network diall'interno dei, sembra piacere molto agli utenti, che ne approfittano per vedere filmati di ogni genere. Ecco come funzionano idiPer seguire in diretta i, basta essere iscritti ad un, mentre solo gli amministratori possono pubblicare un video da seguire 'live'. Una funzione semplice da utilizzare, sia per gli 'organizzatori' che per gli 'spettatori' del. I primi, infatti, possono gestire gli 'invitati' e assegnare ruoli di moderatori ad altri membri, mentre i secondi possono a loro volta commentare in diretta e invitare gli amici a partecipare. Per diffondere unci sono due possibilità: quello di selezionare video pubblici già caricati su, oppure quello di caricare direttamente dal proprio dispositivo i filmati da mostrare in diretta.Grazie alla crescente popolarità dei, i video in diretta stanno riscuotendo sempre più successo. Proprio per questo,sta pensando di estendere questa funzione. Utilizzando il social network da desktop, infatti, è già possibile selezionare gli amici da aggiungere al video party direttamente dal profilo personale. Il prossimo step, stando a quanto riferito anche dal noto portale TechCrunch , sarà quello di applicare la stessa funzione anche a, consentendo così agli utenti di gestire i video party anche attraverso le chat e, soprattutto, utilizzando un dispositivo mobile.