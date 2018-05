Facebook, le storie hanno raggiunto 150 milioni di utenti

Facebook come Whatsapp, arrivano i «post vocali». E le stories avranno un archivio

Le- il riassunto della giornata con foto e video che si autoeliminano dopo 24 ore - hanno raggiunto idi utenti giornalieri. Lo ha reso noto il social network, che ha deciso di monetizzare la funzione lanciata 14 mesi fa e copiata da Snapchat. Nelle Storie, infatti, inizieranno a comparire le pubblicità.Come riferito dal sito specializzato TechCrunch,ha appena iniziato a testarediin Usa, Messico e Brasile. Gli utenti, almeno per ora, possono però saltarne la visione. Gli inserzionisti potranno portare direttamente in Facebook le pubblicità create per le Storie di Instagram, altro social appartenente a Mark Zuckerberg.La scelta della compagnia è la stessa fatta in passato: anche nelle Storie di Instagram la pubblicità è stata introdotta al raggiungimento dei 150 milioni di utenti, oltre un anno fa. Sei mesi fa le Storie di Instagram hanno superato i 300 milioni di fruitori giornalieri.