Facebook sospende 200 app per l'uso di dati dopo lo scandalo Cambridge Analytica

Facebook ancora sotto accusa: «Così gli hacker russi hanno manipolato le elezioni»​

ha annunciato di aver monitorato migliaia dicollegate e di averne sospese 200 per un uso improprio deiprima del 2014. Dopo lo scandalo, quindi, il social network corre ai ripari e dopo l'indagine annunciata dail 21 marzo scorso, inizia a prendere le prime misure per tutelare gli utenti. In un post , il vicepresidente del settore partnershipha annunciato di aversospettate di aver monitorato e raccolto un grande quantitativo di dati degli utenti, prima che Facebook cambiasse le proprie regole nel 2014. Ora sono in corso indagini più approfondite: in caso di palesi violazioni, le app saranno bandite e rimosse dal social. Lo stesso, identico procedimento già realizzato da Facebook con Cambridge Analytica.Intanto, però, a Facebook è giunta una stoccata da parte di, l'ad diche, senza nominare Mark Zuckerberg né menzionare esplicitamente il social network, ha spiegato in un intervento alla Duke University: «Abbandonare il diritto alla privacy in cambio della massima tecnologia è una scusa inaccettabile. Apple ha fatto una scelta precisa: raccogliere meno dati possibili e rispettarli sotto il nostro controllo, perché non sono nostri, ma degli utenti».