Facebook, rimossi 3 miliardi di account falsi negli ultimi sei mesi: «Stanno crescendo»

. A rivelarlo è stata la stessa compagnia. Nel suo ultimo rapporto sull'applicazione della normativa comunitaria,Il vicepresidente per l'integrità di Facebook, Guy Rosen, ha dichiarato che negli ultimi quattro mesi del 2018 1,2 miliardi di account sono stati disattivati ​ e altri 2,19 miliardi nei primi quattro mesi del 2019.Lo riporta. «- ha affermato Rosen -. Continueremo a trovare altri modi per contrastare i tentativi di violare le nostre norme». Con circa 2,4 miliardi di utenti attivi mensilmente, questa cifra suggerisce che circa 119 milioni di account in qualsiasi momento sono falsi. Un rapporto simile di sei mesi fa ha stimato la proporzione tra il 3 e il 4 per cento. Un rapporto separato di Alex Schultz, vicepresidente di analytics di Facebook, ha fornito dettagli su come gli account falsi si stanno diffondendo attraverso il social network. Quando si tratta di account falsi abusivi, il nostro intento è semplice, trovare e rimuovere il maggior numero possibile eliminando il minor numero possibile di account autentici.Questi sistemi utilizzano una combinazione di segnali come modelli di utilizzo di indirizzi email sospetti, azioni sospette o altri segnali precedentemente associato ad altri account falsi che abbiamo rimosso».Il forte aumento dei profili falsi arriva mentre il gigante della tecnologia lotta per impedire che le sue numerose piattaforme, tra cui Instagram e WhatsApp, diventino dei rifugi sicuri per i violentatori. Oltre ai suoi sistemi automatizzati,