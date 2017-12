Facebook, arriva la "pausa di riflessione" anche sui social: come eliminare un amico per un solo mese

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Novità in casa. Arriva infatti a disposizione di tutti una nuova funzione che consente letteralmente di '' gli amici per un tempo limitato. Ibrido fra il provvidenziale 'Non seguire più' e il meno categorico 'Nascondi post', la feature consente di silenziare per 30 giorni qualunque contatto (amici o pagine), magari diventato troppo invasivo e presente in homepage con post dal contenuto ripetitivo o di scarso interesse.Per poterne usufruire basterà semplicemente aprire il menù a tendina presente sui post in alto a destra e cliccare sulla dicitura 'Metti in pausa per 30 giorni'. Un mese più tardi, i post saranno nuovamente visibili. La funzione è disponibile sia da pc che da mobile.