Facebook non sarà più blu: Zuckerberg svela nuovo look e funzioni

Facebook si rifà il look. Il social network ha lanciato un nuovo design della sua app pensato per spingere gli utenti ad avere più conversazioni di gruppo. A scomparire è il banner blu che compariva nella parte alta degli screen sin dal debutto della piattaforma nel 2014.



Centinaia di piccoli dettagli sono stati ritoccati per «riflettere il fatto che i gruppi sono al cuore della app, non solo gli amici». In occasione della conferenza F8, il Ceo Mark Zuckerberg ha spiegato che i cambiamenti svelati oggi sono i più significativi da anni e sono parte di una spinta generale verso comunicazioni meno pubbliche.



La funzione Stories assume più visibilità. In un post, l'azienda ha spiegato che «ci sono decine di milioni di gruppi attivi su Facebook. Quando le persone trovano quello giusto, spesso diventa una parte significativa di come usiamo Facebook. E oggi oltre 400 milioni di persone su Facebook appartengono a un gruppo considerato significativo.



Con questo in testa, stiamo presentando un nuovo design per Facebook che è più semplice e mette le comunità al centro. Stiamo anche introducendo nuovi strumenti che faciliteranno la scoperta e il coinvolgimento nei gruppi di persone che condividono i vostri interessi».



Anche per questo è stata lanciata la nuova funzione «Meet New Friends» e un'altra per trovare cose da fare nel proprio vicinato. Il nuovo design è immediatamente disponibile su dispositivi iOS e Android nel mondo. La nuova versione da desktop arriverà nei mesi a venire Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA