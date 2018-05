Facebook, Zuckerberg annuncia nuovo sistema per cancellare i cookie dal social network

Ilche ha travoltoè ancora nella memoria di tutti, eppureha scelto di lanciarsi nel mercato dei siti di incontri sfruttando i dati privati degli utenti per la nuova funzione di dating. Il social è pronto, dunque, a farci innamorare.Aiutare a ritrovare il vecchio compagno di scuola o a mantenere i contatti con persone dall'altra parte del mondo non basta più. Facebook punta a creare relazioni più durevoli e importanti e a competere conIl vero problema della società moderna è una vita sentimentale precaria. «Un matrimonio su tre negli Stati Uniti viene fatto grazie a un incontro online. E noi non abbiamo ancora costruito uno strumento per il dating», ha detto Zuckerberg aprendo la conferenza annuale degli sviluppatori di software a San Jose, California, dove ha ribadito i suoi sforzi per proteggere i dati degli utenti dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. La nuova funzione di 'dating', ha spiegato, «è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo di una serata», ha assicurato, ricordando che circa 200 milioni dei 2 miliardi di utenti sono celibi o nubili.Zuckerberg non ha precisato se il nuovo servizio sarà a pagamento ma ha sottolineato che gli utilizzatori potranno creare un "profilo di incontro" distinto dal profilo della loro pagina Facebook e che i partner potenziali saranno suggeriti sulla base dei dati di questo nuovo profilo. Dopo l'annuncio, uno dei principali siti di incontri a pagamento negli Usa, Match, è crollato a Wall Street del 17%.