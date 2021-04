Facebook e Instagram down oggi giovedì 8 aprile. Entrambi i popolari social network non funzionano in questo momento. Impossibile aggiornare il feed e interagire con i posto pubblicati: impossibile mettere un like su Fb o un cuoricino su IG.

Gli utenti, infatti, si sono riversati su twitter per segnalare il momentaneo malfuzionamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 23:47

