. Sulla piattaforma downdetector il grafico delle interruzioni si impenna vertiginosamente dopo le 11 di stamattina indicando oltre 200 segnalazioni di "errori" provenienti soprattutto da Roma, ma anche da Milano e da Napoli. Impossibilità di collegarsi, pagine che non si caricano sul mobile, applicazioni che si bloccano.«La app di fb sul cell si arresta in continuazione dopo pochi secondi dall'apertura della app. Come mai ?», chiede Katia nei commenti. E come risposta riceve altre segnalazioni di blocchi.Come quella di Claudio: «Stessi problemi, solo lingua inglese e si chiude da sola. Addirittura risultava accesso fraudolento». O di Sara: «Anche a me dà lo stesso errore, appena apro la app si chiude subito. Ho provato a re-installare ma il problema persiste».A ben guardare la piattaforma all'estero segnala grossi problemi nel resto d'Europa soprattutto fra Inghilterra, Olanda, Germania e Francia dove si evidenzia una zona rossa di disservizi.