«Fake news su migranti e vaccini»: Fb chiude 23 pagine non ufficiali M5S e Lega

Domenica 12 Maggio 2019, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondoinquinavano il dibattito in vista delle elezioni, facendo almeno nella metà dei casi propaganda per. Per questo 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di follower complessivi sono state chiuse.Le pagine in questione condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione di facebook è arrivata a seguito di un'indagine del movimento cittadino Avaaz. «Ringraziamo Avaaz - afferma un portavoce di Fb - per aver condiviso le ricerche affinché potessimo indagare. Siamo impegnati nel proteggere l'integrità delle elezioni nell'Ue e in tutto il mondo».