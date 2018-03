Chi è Elon Musk, il genio che ha fondato Paypal, SpaceX e Tesla Motors

Facebook, Elon Musk boicotta il social e cancella account Tesla e Spacex​

Il visionario imprenditore starebbe infatti fondando una media company, chiamata Thud. La notizia è stata twittata da lui stesso che ha spiegato che Thud è il nome «del suo nuovo impero intergalattico». Gli interessi di Musk sono molteplici, così come le sue provocazioni (vedi la vendita online di un lanciafiamme) per cui a volte sorgono dubbi sui suoi annunci. Ma, a confermare l'ipotesi di un interesse di Musk nei media, ci sarebbe la notizia diffusa nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa, secondo cui l'imprenditore avrebbe ingaggiato alcuni ex dipendenti della testata satirica The Onion per un nuovo progetto editoriale. «Possiamo confermare che stiamo lanciando un nuovo progetto satirico», hanno spiegato Cole Bolton e Ben Berkeley di The Onion. Secondo il sito Daily Beast, Musk è stato un fan della testata ed era interessato sin dal 2014. Pochi giorni fa, intervenendo ad un festival ad Austin, in Texas, l'imprenditore ha aperto alla possibilità di una nuova impresa, uno sbarco su Marte nel 2019. Musk non ha mai nascosto nel corso degli anni che la missione di SpaceX è quella di inviare essere umani su Marte, creando una «colonia in grado auto-mantenersi».

Un visionario che guarda al futuro, ma anche un genio imprenditoriale capace di creare, in diversi settori, colossi come SpaceX, Tesla Motors e Paypal: ecco chi è, 46enne uomo d'affari che può vantare, secondo Forbes, un patrimonio personale stimato di quasi 21 miliardi di dollari.Nato ada padre sudafricano e mamma canadese, è cresciuto soprattutto in Sudafrica, dove da bambino fu vittima dei bulli. In un'occasione, fu aggredito, picchiato e scaraventato dalle scale.A soli 10 anni inizia a sviluppare una passione per il Commodore VIC-20 e, da programmatore autodidatta, due anni dopo crea il suo primo videogioco, Blastar. Dopo aver completato gli studi, si trasferisce ine qui inizia l'università, ma poi si trasferisce indove si laurea in scienze tecnologiche ed economia. Nel 1995, dopo la laurea, si iscrive ad un dottorato in fisica applicata e scienza dei materiali all'università di Stanford, in, ma lascia dopo due giorni per fondare, insieme al fratello minore Kimbal, la società Zip2, che quattro anni verrà ceduta ad Alta Vista, divisione di Compaq, per oltre 330 milioni di dollari.Nel 1999 Elon Musk diventa il cofondatore di, in seguito alla fusione di X.com, la sua azienda di pagamenti via e-mail e servizi finanziari online con un'altra compagnia. Tre anni dopo, Paypal sarà venduta a Ebay per 1,5 miliardi di dollari. Questo ricchissimo incasso permetterà a Elon di investire ampie risorse nelle compagnie che faranno la sua vera fortuna e che, in un certo senso, rappresentano la sua essenza: SpaceX, Tesla Motors e SolarCity.Con(abbreviazione di Space Exploration Technologies Corporation), Elon Musk è riuscito a entrare nella storia dell'industria aerospaziale, grazie alla produzione di, per il trasporto in orbita di merci e persone. Nel 2012, in collaborazione con la Nasa, SpaceX è diventata la prima industria privata capace di lanciare una capsula Dragon facendola attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).Altrettanto ambizioso sembra essere il progetto di Musk per, l'azienda fondata nel 2003 che produce veicoli elettrici di alta gamma e pannelli fotovoltaici. Qui è fortissima la sinergia con l'altra compagnia di Musk,. Senza dimenticare, il progetto di treni capaci di viaggiare fino a 1000 km/h: fantascienza per tutti, ma non per uno così capace di anticipare i tempi.Anche i suoi fratelli minori sono imprenditori di successo: il fratello Kimbal, come già detto, è suo socio, mentre la sorella, Tosca, è una produttrice cinematografica che vanta anche film molto noti come Thank you for smoking. Il successo imprenditoriale ha permesso a Elon Musk di avere diversi flirt: dopo le prime nozze con una scrittrice canadese,, il magnate si è risposato con l'attrice. Dopo il divorzio con quest'ultima, Elon Musk ha frequentato per diverso tempo, l'attrice ed ex moglie di Johnny Depp: i due hanno rotto l'anno scorso ma sono ancora in ottimi rapporti.In questi ultimi tempi, Elon Musk ha reso noto di voler tentare un'altra avventura imprenditoriale, legata all'ma decisamente 'sui generis'.