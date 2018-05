Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo dati di Facebook

Cambridge Analytica chiude i battenti. La società coinvolta nello scandalo dei dati che ha travolto Facebook cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società stessa in una nota.



«Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate» si legge nella nota. La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna.

