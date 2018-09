Il fidanzato la tradisce, lei pubblica lo screenshot su Whatsapp: condannata a due anni​

Neanche il tempo di essere presentati e per i nuovi, l'XS e l'XS Max, sono arrivate subito le prime critiche. Alcune donne e, infatti, accusanodi aver lanciato un prodotto che, per le sue stesse caratteristiche, è destinato ad un utilizzo soprattutto maschile.In particolare, sotto accusa c'è l', che con i suoi 16 centimetri e mezzo di lunghezza può vantare lopiù grande mai fabbricato dall'azienda di Cupertino. Secondo diverse esponenti femministe,non avrebbe considerato le esigenze delle utenti. Lo riporta il Telegraph La prima a far esplodere il caso è stata, scrittrice e giornalista del New York Times, che su Twitter aveva scritto: «ha detto di voler raggiungere un pubblico sempre più numeroso, proprio mentre lanciava l'unico smartphone che io non sono in grado di tenere in mano. Si vantano del grande schermo dell'e le donne con le mani piccole, come me, rischiano costantemente di farlo cadere».Anche l'attivistaha dichiarato: «Sono sconcertata,dovrebbe realizzare gli smartphone pensando anche alla fisionomia femminile. Le donne dovrebbero essere furiose, ma non solo, perché stiamo parlando di un articolo molto costoso che però non è adatto a chi ha le mani piccole»., femminista britannica, ha invece affondato un attacco diverso all'indirizzo die di un sistema considerato ancora troppo maschilista: «Fino a quando in aziende come loro non ci saranno donne a occupare i posti di vertice, così come nella politica e nella classe dirigente, i nostri bisogni rimarranno sempre in secondo piano».