Incendio ai magazzini, Apple regala gli IPhone: il link è virale, ma non è come sembra

Giovedì 26 Settembre 2019, 15:25

Attenzione allache sta circolando sucausa di un incendio in uno dei suoi più grandi magazzini in territorio nazionale, il più grande venditore di prodotti Apple distribuisce gratuitamente iPhone in tutta Italia".A mettere in guardia gli utenti è stato l'La truffa è stata ben architettata, infatti il link presente sui social network rimanda a un sito in tutto e per tutto uguale a quello della più famosa agenzia di stampa italiana che riporta la notizia, molto ben scritta e strutturata, all’interno della quale si spiega nel dettaglio il motivo di tale svendita, con tanto di dichiarazioni del management della società.All’interno dell’articolo sono presenti, più volte, collegamenti alla pagina sulla quale è possibile ordinare il proprio smartphone a una ridicola cifra non supera i 2 €. E sembra di essere proprio nel sito di e-commerce del brand.A un occhio attento, la stringa della URL è immediatamente riconoscibile come falsa, ma, come più volte ribadito, anche nel nostro vademecum contro le truffe online, la somiglianza con siti realmente esistenti è una delle metodologie più utilizzare per catturare la fiducia di potenziali acquirenti. È quindi necessario prestare la massima attenzione a tutti i dettagli. Cosa avviene agli incauti acquirenti che si sono lasciati ammaliare dall’offerta sottoscrivendo l’ordine: OPTIME sta già indagando.