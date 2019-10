Apple, arriva l’iPhone SE 2: modello economico ma potente, ecco quanto costa

Il conto alla rovescia è partito per l’arrivo di, la versionedello smartphone più gettonato della storia, che arriverà nel nuovo formato entro la primavera del prossimo anno. A suggellare la ridda di voci susseguitesi nei mesi scorsi, sono arrivate le informazioni diffuse da Ming-Chi-Kuo, analista affidabile che spesso ha azzeccato le previsioni sui dispositivi Apple , che ha rivelato dettagli rilevanti sul successore dilanciato nel 2016.La seconda generazione sarà potente perché condividerà il processore A13, identico a quello di iPhone 11, e avrà 3GB di Ram (uno in meno degli ultimi modelli), una fotocamera posteriore e doppia configurazione con taglio di memoria interna da 64/128GB.Il design del nuovo modello sarà ispirato all’iPhone 8 che - per allargare il cerchio degli interessati a chi privilegia ancora un display dalle dimensioni compatte - rispolvererà uno schermo da 4,7’’ privo però della tecnologia 3D Touch, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere due, argento e grigio siderale (cui si potrebbe aggiungere più avanti la versione rossa del progetto ProductRED, che sostiene la lotta contro l’Aids). La carta vincente sarà, però, il prezzo: 399 dollari (maggiorato in Italia causa tasse), che potrebbe consentire ad Apple di vendere 30-40 milioni di iPhone SE 2.