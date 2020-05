iPhone, con iOS 13.5 arriva il Face ID che funziona anche con la mascherina

iOS 13.5 rende più rapido l’accesso al campo di inserimento del codice sui dispositivi dotati di Face ID quando indossi una mascherina

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbloccare glicon il, negli ultimi tempi, è diventato molto più complicato di prima. Colpa delle mascherine, che non rendono più facile il riconoscimento facciale per poter sbloccare gli smartphone prodotti da. L'azienda di Cupertino, però, ha deciso di correre ai ripari sviluppando un aggiornamento del proprio sistema operativo:Dopo la fase beta, la nuova versione diè disponibile per gli utenti. Se prima occorreva utilizzare metodi rudimentali e non convenzionali per utilizzare il, conè ora possibile utilizzare il riconoscimento del volto anche con la. Lo annuncia la stessa Apple: «». Dopo aver aggiornato il sistema operativo, ora sarà possibile bypassare il Face ID nel momento in cui lo smartphone riconosce unaindossata su parte del volto.Conc'è anche un'altra, sostanziale novità: l'application programming interface () per le notifiche di esposizione, uno strumento assolutamente necessario come supporto alle app di tracciamento sanitario contro il coronavirus che, come è noto, in Italia si tratterà di, sviluppata da Bending Spoons.