IPhone è il sogno della generazione Z: i giovani disposti a spendere 1.500 euro, bocciati gli smartphone Android

I giovani della generazione Z, nati cioè tra il 1997 e il 2012, sono disposti a spendere circa 1.500 euro (1.489 euro per l'esattezza) per un Iphone 14 Pro? A quanto pare sembra proprio di sì. Ce n'è voluto di tempo, ma l'Apple è riuscita a mettere sotto pressione la rivale Samsung, produttrice di smartphone Android di fascia alta. E i consumatori più attratti dall'iPhone di tutto il mondo sono proprio i giovani, e la loro scelta spinge Apple verso il livello di posizione dominante nel mercato globale, cosa già consolidata nel mercato degli Stati Uniti.

Iphone e adolescenti

Il vantaggio di mercato di Apple nella fascia premium sta crescendo smisuratamente. Secondo alcuni sondaggi, i giovani della generazione Z preferiscono il marchio Apple. Ma cosa piace ai giovani dell'iPhone? Ragazzi e ragazze affermano di essere attratti soprattutto dal suo design e dalla risoluzione della fotocamere. Ed il prezzo? Sicuramente non è così facile da sostenere per un giovane, dato che parliamo di circa 1.339 euro per l'Iphone 14 Pro o 1.489 euro per l'Iphone Pro Max.

Iphone 14: le caratteristiche

Lo schermo dell'Iphone 14 è da 6,1 pollici ed è di tipo Oled ed ha una risoluzione di 1170 x 2532 pixel. La risoluzione della fotocamera principale è di 12 megapixel ed è anche dotata di stabilizzatore, mentre quella secondaria è da 12 megapixel. È possibile registrare video a 4K - 3840 x 2160 pixel e abbiamo il led flash doppio a due tonalità. Il dispositivo ha il supporto dual Sim e supporta le reti mobili sino a quelle 5G. Non manca il Gps e neppure il chip Nfc. Manca invece la radio fm e la porta a infrarossi.

