Esce il nuovo iPhone 14, la figlia di Steve Jobs lo stronca con un meme: ecco cos'ha pubblicato

Ogni anno, puntuale come ogni settembre, è arrivata la presentazione annuale dei nuovi device Apple, di cui ovviamente il più atteso, è iPhone, giunto al numero 14. Dopo tanti modelli, diventa sempre più difficile innovare, non solo dal punto di vista di app e software, ma anche sul versante estetico. In effetti tra iPhone 13 e 14, differenze visibili non ce ne sono. E se a dirlo è la figlia del compianto genio Steve Jobs, cioè Eve Jobs sul suo profilo Instagram, a Cupertino hanno ben poco di cui lusingarsi.

Eve Jobs stronca iPhone 14

Un meme ironico quello usato dalla figlia 24 enne di Steve Jobs, che in una story pubblicata su Instagram, mostra un'immagine di un curioso signore sorridente, calvo e con i baffi che indossa una camicia a quadretti di colore rosso bordeaux, che tiene in mano una camicia identica a quella portata. E sulla foto c'è la scitta che recita: «Eccomi mentre passo da iPhone 13 a iPhone 14 dopo l'annuncio di Apple di oggi». L'ironia di Eve è più che evidente. Non c'è alcuna differenza tra le due camicie come tra i due iPhone, secondo la figlia dell'uomo che ha reso Apple un'icona globale.

Quali differenze?

Tra iPhone 13 e 14, le differenze sostanziali riguardano il comparto fotografico dotato di una migliore stabilizzazione, il rilevamento degli incidenti, la possibilità di agganciarsi al satellite per chiamate di emergenza, una batteria più ottimizzata. Il primo modello del "melafonino" apparve a gennaio del 2007, ormai 15 anni fa, quando Steve Jobs annunciò il primo primo telefono Apple, che venne messo in vendita a fine giugno dello stesso anno.

