Apple lancia iPhone 12: «Avrà lo schermo più grande della storia». C'è la versione mini, Pro e Pro Max. Ecco i prezzi

Apple lancia l' iPhone 12 con capacità 5G anche in versione mini, con uno schermo da 5,4 pollici. E annuncia che rimuoverà il caricatore e le cuffiette dalla confezione in cui vende l' iPhone 12, che così diventa più piccola e leggera, e soprattutto più rispettosa dell'ambiente. - «Per chi vuole il massimo dall'iPhone» arriva anche l' iPhone 12 Pro, annuncia Apple. Il Pro ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre il Pro Max da 6,7 pollici, lo schermo «più grande in un iPhone e quello con la migliore risoluzione»

APPLE IPHONE 12, LE CARATTERISTICHE

Finalmente svelato, dopo tanta attesa l'iPhone 12. Un anno ricco di difficoltà anche per Apple, la pandemmia di Coronavirus ha certamente rallentato i tempi di presentazione del nuovo melafonino. Sono molti i modelli, come dicevamo. Si parte con il 12, poi ci sono il 12 Pro, il 12 Pro Max, e il mini. Veniamo alle caratteristiche comuni; tutti i nuovi arrivati adottano il nuovo SoC Apple A14 Bionic, chip già ufficializzato a metà settembre in occasione della presentazione di iPad Air 4.

Iphone 12: i prezzi con cui sarà commercializzato

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 20:17

