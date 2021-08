Apple Watch 7, la data di uscita e le anticipazioni: il lancio potrebbe essere a settembre

L'attesissima uscita del nuovo Apple Watch 7 potrebbe essere dietro l'angolo. L'evento Apple atteso per il 14 settembre, infatti, potrebbe non essere solo destinato esclusivamente alla presentazione dei nuovi iPhone 13, ma anche dello smartwatch della mela.

Leggi anche > Apple scansionerà foto utenti per materiale pedopornografico

Stando alle indiscrezioni più recenti, il colosso di Cupertino potrebbe avere l'intenzione di procedere anche con il lancio del nuovo Apple Watch, giunto alla settima generazione. A dare credibilità alle indiscrezioni ci sarebbero alcune certificazione emerse che testimonierebbero l'approvazione di sei modelli di smartwatch Apple, tra i quali sarebbero presenti anche l'Apple Watche 7 e SE.

Le novità dovrebbero essere molto evidenti rispetto all'ultimo modello. Gli aggiornamenti riguarderebbero in primo luogo il design che, come riferito da Prosser, riprenderà quelli degli iPhone 12. I bordi dell'Apple Watch, quindi, saranno piatti e maggiormente squadrati. Il display manterrà la presenza della tecnologia display always-on, in arrivo anche su i nuovi iPhone e avrà cornici ancora più sottili rispetto alla sesta versione.

Le funzionalità, invece, non sono ancora chiare. Apple continuerà sicuramente a porre l'attenzione sulle attività legate allo sport e alla salute degli utenti, ma potrebbe non essere presente la novità ipotizzata in passato. Diverse voci, infatti, parlarono di un sensore che avrebbe consentito di monitorare lo stato di glucosio nel sangue, ma non sono mai giunte conferme in questa direzione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA