Apple Watch 6, il dispositivo in grado di misurare il livello di ossigeno del sangue

Le novità di Huawei: dagli auricolari senza fili agli orologi smart

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 10:23

Il nuovoè in grado di misurare. Il dispositivo è dotato di una nuova funzione che fa accendere un led rosso sul retro dell'orologio e che consente di misurare la quantità di ossigeno nel sangue ed è in grado di rivelare lo stato di salute del soggetto che lo indossa.Apple si sta sempre più concentrando sulla salute dei suoi utenti con i nuovi dispositivi, creando dispositivi che siano in gradi di monitorare il benessere dei soggetti. Con l'introduzione della Serie 4 nel 2018, Apple ha aggiunto la possibilità di raccogliere un elettrocardiogramma o ECG, un grafico che mostra il funzionamento preciso del cuore di una persona. Ha ricevuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti - la prima volta che uno smartwatch lo aveva fatto - e Apple ha sottolineato che mentre molte persone potrebbero non richiedere mai la funzione, potrebbe essere vitale per coloro che lo fanno. Queste novità hanno permesso di salvare la vita a molte persone e il feedback positivo ha spinto l'azienda a continuare in tal senso.La nuova Serie 6 è sicuramente l'esempio più chiaro di questo. Sebbene l'orologio abbia altri progressi e nuove funzionalità che sono del tipo che normalmente ti aspetteresti da un'azienda tecnologica - un processore più veloce, uno schermo più luminoso - è il sensore di ossigeno nel sangue che ha dominato la presentazione. La scelta non è stata casuale ed è stata voluta dopo lo sviluppo della pandemia di covid, dove in moltissimi casi la misurazione dell'ossigeno nel sangue è stata necessaria e ha permesso anche di salvare molte vite.