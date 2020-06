Apple presenta il nuovo iOS14: c'è anche la nuova app Maps per auto elettriche e biciclette

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in grado di inviare anche messaggi vocali, e una app per le traduzioni che consente a due persone di avere una conversazione in due diverse lingue., che consente di trovare nuovi posti e località e di vagare seguendo le istruzioni e in modo rispettoso per l'ambiente.Per gli amanti della biciclettama anche l'eventuale presenza di gradini e traffico.: Maps vi indica la distanza e anche il tipo di strada da attraversare, dove caricarla e quando.«Questo paese è stato fondato sulla libertà e sull'uguaglianza». Tim Cook ha aperto la conferenza degli sviluppatori di Apple parlando di razzismo della morte «senza senso» di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. L'amministratore delegato di Cupertino ha messi in evidenza come alla luce dei fatti recenti sia importante agire. «Due settimana fa abbiamo annunciato la Racial Initiative di Apple con 100 milioni di dollari» a disposizione, spiega Cook.