Apple Peek Performance, tutti i nuovi prodotti Apple di primavera: da iPhone 13 al nuovo iPad Air

Apple annuncia la primavera con il consueto evento Apple Peek Performance, che nella Giornata internazionale per la donna, in diretta streaming dal quartier generale dell’Apple Park a Cupertino, California, ha raccontato al mondo le novità.

Ecco tutti i prodotti Apple lanciati per la prima parte del 2022

iPhone SE

L’iPhone più conveniente di casa Apple è dotato del potente chip A15 Bionic, connettività 5G, maggiore autonomia e robustezza, di un nuovo sistema di fotocamere con funzioni evolute come Smart HDR 4, Stili fotografici e tecnologia Deep Fusion; il nuovo iPhone SE ha un design compatto e robusto si presenta con grandi miglioramenti, incluse le prestazioni del chip A15 Bionic, che rende possibili funzioni evolute per il sistema di fotocamere e migliora praticamente qualsiasi esperienza, dall’editing di foto agli utilizzi più impegnativi come i videogiochi o la realtà aumentata. Disponibile in tre colori: mezzanotte, galassia e red potrà essere pre-ordinato a partire da venerdì 11 marzo, nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB, a partire da €529.

iPhone 13 in green

Due nuovi colori per iPhone 13 Pro e iPhone 13, in verde alpino e verde. La gamma iPhone 13 ha la parte frontale in Ceramic Shield e include il rivoluzionario chip A15 Bionic, un'esperienza 5G avanzata, sistemi di fotocamere all'avanguardia per foto e video e un’autonomia senza precedenti. iPhone 13 e iPhone 13 mini hanno inoltre un display Super Retina XDR ancora più luminoso, mentre iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max includono un brillante display Super Retina XDR con ProMotion e un refresh rate adattivo da 10Hz fino a 120Hz. iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono attualmente disponibili nei colori azzurro sierra, grafite, oro e argento e saranno disponibili nel nuovo verde alpino nelle opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB, a partire da €1.189 e 1.289.

iPad Air

Il nuovo iPad Air ha il rivoluzionario chip M1, 5G ultraveloce, una nuova fotocamera frontale con Inquadratura automatica e molto altro ancora. Disponibile in una nuova gamma di colori, iPad Air è dotato anche della nuova fotocamera frontale con ultra-grandangolo con inquadratura automatica per un'esperienza di videoconferenza più naturale, una porta Usb-C con velocità di trasferimento fino a 2 volte più veloce e 5G ultraveloce sui modelli cellular. Il chip M1 mette il turbo alle app e ai flussi di lavoro più impegnativi, garantendo un’incredibile efficienza energetica e una batteria che dura tutto il giorno. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core rende possibili funzioni avanzate di machine learning che garantiscono esperienze di livello superiore. I modelli Wi-Fi di iPad Air hanno un prezzo a partire da €699, mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €869, ha capacità di 64GB e 256GB, ed è disponibile in grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu.

Mac Studio e Studio Display

Mac Studio, con chip M1 Max e il nuovo M1 Ultra, offre prestazioni mai viste prima e tante porte per collegamenti di ogni tipo in un design incredibilmente compatto, mentre Studio Display ha un grande schermo Retina 5K da 27", un’evoluta videocamera con Inquadratura automatica e un'incredibile audio ad alta fedeltà; Mac Studio è un nuovo computer desktop insieme ad un display, entrambi sono stati pensati per fornire a ogni utente tutto il necessario per creare una super postazione di lavoro. Con il chip M1 Max e il nuovo M1 Ultra, il più potente al mondo su un personal computer, Mac Studio intende rivoluzionare il settore. Con Mac Studio si possono fare cose impossibili su altri computer desktop, come il rendering di enormi ambienti 3D e la riproduzione di 18 stream di video ProRes. Studio Display è il compagno perfetto per Mac Studio, ma si abbina a meraviglia anche a ogni altro Mac. Ha un ampio display Retina 5K da 27", una videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, e suono ad alta fedeltà con sei altoparlanti e audio spaziale. Insieme, Mac Studio e Studio Display trasformano qualsiasi postazione di lavoro in una centrale creativa. Mac Studio è in vendita a partire da €2.349, Studio Display è in vendita a €1.799.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 21:31

