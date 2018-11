Apple Pay disponibile per i clienti di Intesa San Paolo: il nuovo modo di pagare semplice e sicuro

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

annuncia che da oggi è disponibile per tutti i suoi clientiche trasforma i pagamenti in mobilità in modo semplice, sicuro e privato, ma anche veloce e conveniente. Disponibile su tutte le, sulle carte prepagate e sulle carte di debito XME Card emesse dal Gruppo Intesa Sanpaolo, Apple Pay aggiunge un altro importante tassello al processo di digital transformation intrapreso da Intesa Sanpaolo, confermando la volontà della Banca di essere leader anche nel settore dei pagamenti digitali. Sicurezza e privacy sono le caratteristiche principali di Apple Pay.Quando si utilizza una carta di debito o di credito con Apple Pay, il numero della carta non viene mai memorizzato, nè sul device, né sui server di Apple. Viene invece assegnato un numero identificativo univoco, criptato e archiviato in modo sicuro nell'elemento protetto del proprio dispositivo. Ciascuna transazione è autorizzata con un unico codice di protezione dinamico, che cambia di volta in volta.Massimo Tessitore, Responsabile Multicanalità Integrata Intesa Sanpaolo: «Con il lancio di Apple Pay, diamo l’opportunità anche ai nostri clienti iOS di disporre di uno strumento di pagamento all’avanguardia, per fare acquisti nei negozi e on line, con un’esperienza di attivazione e utilizzo veloce, semplice e sicura. L’obiettivo – continua Tessitore – è quello di mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni concrete, in grado di rendere più semplici le operazioni di tutti i giorni. Lo smartphone è sempre più utilizzato, anche nei pagamenti in mobilità: offrire ai nostri clienti la possibilità di pagare con Apple Pay è una prova tangibile dell’attenzione che costantemente riserviamo alla loro soddisfazione, attraverso la proposta delle migliori soluzioni tecnologiche».Apple Pay è facile da configurare, chi lo utilizza continua comunque a mantenere tutti i vantaggi e i benefit offerti dalle proprie carte di debito e di credito. Per fare acquisti nei negozi, Apple Pay è utilizzabile su iPhone SE, iPhone 6 e versioni successive e Apple Watch. Lo shopping online tramite app e siti web che accettano Apple Pay è semplice: basta un tocco con il Touch ID, oppure fare doppio clic sul tasto laterale e guardare lo schermo del proprio iPhone X per l'autenticazione con Face ID. Con Apple Pay, non occorre compilare lunghi moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione consegna e fatturazione.Quando si pagano beni e servizi su app o Safari, Apple Pay è utilizzabile con iPhone 6 e successive, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5a generazione), iPad Air 2, e iPad mini 3 e successivi. Si può utilizzare Apple Pay su Safari anche con qualsiasi prodotto Mac prodotto dal 2012 in poi, dotato di Sistema operativo macOS Sierra, e confermare il pagamento con iP