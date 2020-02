Apple MeMoji, in arrivo i nuovi stickers personalizzati: tutte le novità

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 12:51

Da quando, su tutti glipiù recenti, ha lanciato i '', il successo di questa idea è stato rapido e convincente. La possibilità di realizzare, d'altronde, sembra davvero piacere a tutti gli utenti con sistema operativo iOS. Ora, stando a quanto rivelato dai 'beta tester', molto presto ci saranno altre novità.Al momento, con iOS 13.3, creando un '' è possibile realizzare fino a 24 diversi sticker con il proprio volto: ce ne sono di tutti i tipi, dai baci con i cuori fino all'occhiolino, passando per la 'V' di vittoria o il sempre comunicativamente efficace 'facepalm'. Gli sviluppatori, però, da qualche settimana hanno lanciato una nuova, la, che comprende una possibilità di scelta di 'MeMoji' ancora più vasta.Tra gliin arrivo, ci sono ulteriori versioni, con espressioni di esultanza, rabbia, saluti, spavento, stanchezza o innamoramento. Addirittura, visto che siamo in un ambito esclusivo di, c'è anche la possibilità di creare uno sticker che ci raffigura mentre utilizziamo un Mac.Come sempre, ovviamente, glisaranno utilizzabili su qualsiasi app collegata alla tastiera: non solo WhatsApp o iMessage, quindi, ma anche FaceTime, Instagram, Facebook Messenger e tante altre. Al momento non è dato sapere quando uscirà la versione definitiva di, ma secondo le ultime indiscrezioni occorrerà attendere fino al prossimo mese di aprile.Per chi invece usa smartphone con sistema operativo, ricordiamo che c'è un modo per ottenere gli stickers personalizzati: occorre contattare un amico proprietario di un iPhone e chiedergli di realizzarli per noi, per poi farceli passare attraverso una qualsiasi app di messaggistica (come WhatsApp) e salvarli nei Preferiti. In questo modo, gli stickers personalizzati saranno sempre utilizzabili anche con Android.