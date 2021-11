Apple, iPhone ko? Arriva “Self Service Repair”: adesso i cellulari si riparano in autonomia

Apple è pronta a lanciare una rivoluzione nel campo della tecnologia. A breve i proprietari di iPhone potranno riparare da soli i propri smartphone con la 'benedizione' di Apple: la casa di Cupertino ha infatti annunciato il lancio del servizio Self Service Repair che permetterà ai clienti - purché con qualche esperienza e una certa competenza 'tecnica' - di sistemare da soli i propri dispositivi grazie a parti di ricambio e strumenti originali Apple.

Apple, la crisi dei chip mette in pericolo i regali di Natale: i nuovi iPhone 13 saranno introvabili

Leggi anche > Spotify Paid Subscriptions anche in Italia: le novità e i costi del servizio per podcaster

Il servizio sarà inizialmente disponibile per i modelli iPhone 12 e iPhone 13, ma sarà presto allargato ai computer Mac con chip M1. Nella fase iniziale il programma si concentrerà sui moduli più comunemente sottoposti a manutenzione, come il display dell'iPhone, la batteria e la fotocamera.

Entro fine 2022 tuttavia la possibilità potrebbe essere allargata a ulteriori riparazioni. Self Service Repair - che mette a disposizione dei privati strumenti e manualistica finora disponibile solo a fornitori autorizzati da Apple - sarà disponibile all'inizio del prossimo anno negli Stati Uniti e si espanderà in altri paesi nel corso del 2022. Il processo prevede l'esame del Manuale di riparazione del dispositivo, quindi l'ordine per le parti e gli strumenti originali Apple attraverso il Repair Online Store: dopo la riparazione, i clienti che restituiranno i componenti usati in condizioni di poter essere riciclati riceveranno un credito per il loro acquisto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA