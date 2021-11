Apple, la crisi dei chip mette in pericolo i regali di Natale: i nuovi iPhone 13 saranno introvabili. Il messaggio dell'azienda

Anche il colosso Apple è in difficoltà nel periodo più delicato dell'anno e ammette: «La disponibilità dei dispositivi è limitata, anticipate i regali di Natale». Il periodo buio attraversato dall'industria tecnologica non ha precedenti nella storia. Qualsiasi settore che richieda l'utilizzo di uno o più chip sta affrontando, ormai da mesi, una crisi che mai come ora aveva investito il mondo della tecnologia.

Leggi anche > Khaby Lame, tutto facile nel suo Squid Game. Ma a sorpresa spunta Ibra

Se in un primo momento tutti avrebbero pensato che aziende dal potere contrattuale pressoché illimitato come Apple potessero soffrire meno la crisi dei chip, nelle ultime settimane è apparso evidente che la strada per il nuovo iPhone13 è in salita, proprio come per tutte le altre aziende.

Nel periodo più delicato e atteso dell'anno, quando tutte le aziende sono pronte a chiudere in bellezza l'anno con gli acquisti di Natale, Apple ha esteso il periodo utile per effettuare il reso, dai canonici 14 giorni, si passa al 20 gennaio 2022 per tutti gli articoli acquistati da adesso fino al 25 dicembre, ma l'invito è quello di sbrigarsi per evitare di rimanere con il carrello vuoto.

L'ammissione di Apple non ha precedenti. Il messaggio che appare da qualche giorno in alto al portale è davvero emblematico. Per evitare che i suoi clienti rimangano sorpresi e a bocca asciutta, il colosso americano ha deciso di inserire una tringa in cui avverte:

«Fai in anticipo il tuo shopping di Natale per non lasciarti sfuggire il regalo perfetto». È un «allarme» molto contenuto nei toni, esattamente come ci si attenderebbe dall’azienda di Cupertino, che tuttavia appare molto chiaro nei confronti di chi conosce le sofferenze dell’industria tecnologica.

Non ci sono chip e l'industria è in crisi. Dagli smartphone ai computer, dagli smartwatch alle automobili, tutti hanno difficoltà a reperire quei microchip che permettono il funzionamento dei loro prodotti. Fino a qualche mese fa sembrava che, con il lancio dell'iPhone13, la Apple navigasse in acque più serene rispetto ai competitor Android, ma l'allarme apparso sul proprio portale ha smentito tutti. Quindi ecco che in casa Apple è arrivato l'invito, fra le righe allarmante, di comprare finché c'è ancora disponibilità di prodotti in magazzino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA