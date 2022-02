Apple, arriva la rivoluzione dei pagamenti: gli iPhone diventeranno dei Pos. Ecco da quando

L'iPhone diventerà un Pos. La Apple ha deciso: lo smartphone sarà abilitato a ricevere i pagamenti contactless. La notizia circolava, ormai, da qualche giorno e, nelle ultime ore, è arrivata l'ufficialità. Con un aggiornamento di iOS in arrivo, gli iPhone diventeranno a tutti gli effetti dei Pos, abilitati ad accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali senza il supporto di alcun altro hardware.

Leggi anche > Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa? La minaccia di Zuckerberg



Una rivoluzione per il mondo degli smartphone in generale. Perché di fatto disegna un futuro tracciato, con i Pos che potrebbero diventare di colpo inutili, sostituiti da quello che un tempo era considerato solo un apparecchio per parlare a distanza.

Gli iPhone abilitati a questa nuova funzione saranno quelli dal modello XS in poi, con un'app apposita che comparirà di default sullo smartphone una volta installato l'aggiornamento di iOS. Per ora Tap to Pay sarà abilitata solo negli Stati Uniti, a partire dalla prossima primavera, grazie all'accordo fra Apple e Stripe Inc. Ma da Cupertino hanno evidenziato come una diffusione più capillare, con altre piattaforme di pagamento, avverrà entro fine anno.

La tecnologia che trasformerà gli iPhone in Pos è la già nota Nfc, fino ad oggi usata da Apple Pay (e servizi simili) per i pagamenti in uscita. Ed è la stessa che utilizzano la maggior parte dei Pos presenti nei negozi abilitati ai pagamenti contactless.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA